Sevgili Terazi, bugün senin için güzel bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş, gizemli ve tutkulu Akrep burcunda ilerlerken, maddi konuların üzerine adeta bir spot ışığı gibi düşüyor ve bu konuları daha görünür hale getiriyor. Özellikle gelir ve gider dengeni düzenlemek adına, bugün akıllıca bir adım atman gerekebilir. Bu enerji altında, belki de uzun süredir ertelediğin, bir türlü el atamadığın bir finansal hesaplamayı tamamlama fırsatı bulacaksın.

Gün ilerledikçe, paranı yönetme konusunda da daha disiplinli davranmaya başlayacaksın. Bugünün enerjisi sana fırsatları sezme gücü veriyor. Belki de beklenmedik bir iş teklifi alabilir, yeni bir yan gelir fikri bulabilir veya küçük bir yatırım yapmayı düşünebilirsin. Tabii bu enerji altında, hayır diyemeyeceğin fırsatlar da kapını çalabilir. Şimdi önemli olan, her adımı en doğru şekilde değerlendirebilmek.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün daha derin duygularla dolu bir gün geçirebilirsin. Karşındaki kişiye karşı hissettiğin duygular daha yoğun hale gelecek. Haliyle onun sana olan yaklaşımını da daha anlamlı bir hal alacak. Belki de bugün, aşk hayatında yeni bir sayfa açma fırsatı bulabilirsin. Karşılıklı duygulardan güç alarak ilişkini bir sonraki aşamaya taşımak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…