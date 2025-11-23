onedio
24 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

23.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Kasım Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün detaylara olan yoğun ilgin bedeninde minik gerginlik düğümleri oluşturabiliyor. Ama merak etme, bu durumun farkına vardığın anda rahatlama da hemen peşinden geliyor. İşte bu yüzden rutinini biraz gevşetmeyi düşünmelisin. Her şeyi sıkı sıkıya takip etmek yerine, aralara minik boşluklar koymayı denemelisin. Bu, enerjini dengede tutmana yardımcı olacak.

Tabii ki, günün sonunda sakin ve sessiz bir ortam senin en büyük kurtarıcın olacak. Bırak beden ritmini kendi kendine düzenlesin. Kendi ritmini bulduğunda, tüm stres ve gerginliklerin üzerinden bir rüzgar gibi geçip gidecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

