25 Kasım Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
25 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Kasım Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seni oldukça ilginç bir gün bekliyor. Gökyüzündeki Merkür ve Venüs'ün kavuşumu, üzerinizde bir sorumluluk hissi yaratıyor. Bu durum, zihinsel yorgunluğunun bedenine 'omuz sertliği' şeklinde yansımasına sebep olabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun çözümü oldukça basit.

Kendine kısa bir mola ver ve bir gevşeme egzersizi yap. Bu egzersiz, üzerindeki stresi azaltarak ciddi bir rahatlama sağlayacaktır. Unutma ki kısa bir mola bile seni oldukça rahatlatabilir ve enerjini yeniden toparlamana yardımcı olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde, belki bir fincan ılık bir içecek ve sakin bir ortamda vakit geçirmeyi düşünebilirsin. Bu da sağlık enerjini toparlamana yardımcı olacak ve günün geri kalanında daha enerjik hissetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

