Sevgili Terazi, bugün senin için kariyer odaklı bir gün olacak. İş birliği ve diplomasi yeteneklerinin ön planda olduğu bu dönemde, Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu uyumlu üçgen enerjisi, ortaklık ve takım çalışmalarında bir kuvvet noktası oluşturacak. Sorumluluk almanın, özellikle iş hayatında, güven kazandıracağı bir dönemdesin. Bu yüzden yeni projelerine başlarken, planlı ve organize bir şekilde hareket etmelisin!

İşte bu sayede finansal konuda da dengeyi sağlayabilirsin. Gelir ve giderlerini ölçülü bir şekilde yönetebilir, uzun vadede finansal bir rahatlık sağlayabilirsin. İş hayatında sakin ve mantıklı kalmak, başarıyı destekleyecek bir başka önemli faktördür. Hadi diplomatik ve akılcı kararlar ile alman gereken risklerle göster kendini!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise heyecan verici bir döneme giriyorsun. Bekar bir Terazi burcuysan, sosyal çevrende karşılaşacağın bir kişiyle sürpriz bir bağ kurabilirsin. Bu, beklenmedik bir aşkın kapılarını aralayabilir, karşında! Ama eğer bir birlikteliğin varsa, Venüs'ün etkisiyle romantik iletişimin artabilir ve birlikte geçireceğiniz eğlenceli anlarla ilişkiniz daha da güçlendirebilir. Onunla sınırları aşmaya ne dersin? Daha önce denemediklerini dene, farklı olanı bul ve ikinizin arasındaki gerçek bağı keşfet! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…