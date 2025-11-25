Sevgili Terazi, bugün Venüs ile Jüpiter üçgeninin gökyüzünde dans ettiği bir gün olacak. Bu da senin için iş hayatında bazı güzel sürprizleri beraberinde getirecek. Parlak fikirlerin, insanlarla kurduğun sıcak ve samimi ilişkilerin, zarafetin ve diplomatik tavrınla adeta bir yıldız gibi parlayacaksın. Bu noktada iş arkadaşların ve çevrendeki insanlar seninle çalışmanın ne kadar keyifli ve kolay olduğunu bir kez daha anlayacak.

Öte yandan gökyüzündeki bu güçlü üçgen sadece iş yaşamında değil, maddi konularda da seni genişleten bir enerjiye sahip. Beklediğin bir projenin onayını alabilir, iş birliği ya da yeni bir iş kurmakla ilgili bir konuda bugün hızla ilerleyebilirsin. Özellikle ortaklaşa yürüttüğün işler veya yaratıcı çalışmaların konusunda desteklendiğini hissedeceksin, bu da seni daha da motive edecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantizmin doruklarına çıkıyorsun... Venüs ve Jüpiter enerjisi seni sararken, belki bir buluşma, belki tatlı bir sohbet ya da beklenmedik bir adım, ilişkini daha sıcak, daha samimi bir zemine taşıyor. Aradığın güvenli limanı bulmuş olabilirsin. Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, partnerinle duygusal bir yakınlaşma yaşayabilir ve ona karşı arzularını açıkça ifade etmeye cesaret edebilirsin artık. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…