Sevgili Terazi, bugün içsel huzur ile dolup dışsal aktiviteler arasında bir köprü kurma fırsatın var. Kendini nasıl hissettiğini ve hareket ettiğini biraz daha yakından incelemeye ne dersin? Duruşun, nefes alışverişin ve hatta en hafif esnemelerin bile üzerinde durmak, hem bedensel hem de zihinsel anlamda dengeyi sağlamana yardımcı olacak.

Tam da bu noktada sana biraz farklı bir önerimiz var: Günün belirli bir anını, sessiz bir yürüyüşe çıkmak veya hafif tempoda merdiven inip çıkmak gibi bir ritüel için ayır. Bu, bedeninle ruhunun daha uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Bu ufak değişiklikler, enerjini yükseltecek ve gün boyunca kendini daha canlı hissetmene yardımcı olacak. Unutma, seninle ilgili her detay önemli ve değerli. Kendine biraz daha zaman ayır ve bu sürecin tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…