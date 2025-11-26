Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında kalp atışlarını hızlandıracak, heyecan dolu bir döneme adım atıyorsun. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, sosyal çevrende karşılaşacağın bir kişiyle beklenmedik bir bağ kurabilirsin. Bu kişi, belki de uzun zamandır aradığın o özel kişi olabilir. Bu, beklenmedik bir aşkın kapılarını aralayabilir ve hayatında yeni bir sayfa açabilir.

Tabii zaten bir ilişkin varsa, aşk gezegeni Venüs'ün etkisiyle romantik iletişimin artabilir. Bu dönemde, partnerinle geçireceğin eğlenceli anlar, ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Belki de birlikte yeni bir hobi edinmeye, birlikte bir seyahate çıkmaya ya da birlikte yeni bir yemek tarifi denemeye ne dersin? Sınırları aşmak ve daha önce denemediğiniz şeyleri denemek, ikinizin arasındaki bağı daha da kuvvetlendirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…