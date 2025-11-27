Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında bir an Güneşli bir an yağışlı bir hava seni bekliyor. Partnerinle aranda bir söz dalaşı baş gösterebilir. Belki bir lafı yanlış anlarsın, belki de düzeltmeye çalıştığın bir durumu partnerin farklı algılar... Bu tür bir iletişim karışıklığı, biraz enerjini alabilir ve belki de 'aşkta denge nerede?' diye düşünmeye başlarsın. Ancak, sabırlı olman gerektiğini unutmamalısın.

Aşkta denge tabii ki var, ama bu denge her zaman mükemmel olmayabilir. Sevgi, anlaşmazlıkların da üstesinden gelmeyi bilmeli. Bazen sorunları çözmek için aşka olan inancını koruyarak gözyaşlarına bile sarılmayı bilmeliyiz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…