Sevgili Terazi, bugün enerjin yükseklerde, sosyalleşme arzun ve iletişim yeteneklerin ise zirvede. Eğlenmeyi amaçlasan da bu hafta sonu planlarını yaparken, bir yandan da işle ilgili konuları düşünüyorsun. Ancak bu sefer, kendini yıpratmadan, dengeyi koruyarak planlar yapmalısın. İş ve eğlenceyi bir arada tutmayı başarırsan, gününü daha da keyifli bir hale getirebilirsin.

Öte yandan bugün sosyal ilişkilerden alacağın ilham, sana yeni planlar, belki de yeni ufuklar getirebilir. Özellikle ortaklıklar, iş birlikleri veya sosyal bağlantılar konusunda şansın yüksek. Belki de bir kahve molasında, belki de bir toplantıda, küçük bir sohbet bile seni yeni fikirlere, yeni heyecanlara yönlendirebilir. Bir öneri, belki de bir tavsiye, aklında yeni bir düşünceyi, yeni bir heyecanı kıvılcımlandırabilir.

Peki ya aşk? Bugün romantizm seninle, sevgili okur. Sosyal ortamlarda ışığın parlıyor, adeta bir yıldız gibi etrafını aydınlatıyorsun. Bekarsan, bugün dışarı çıkmak için mükemmel bir gün. Çünkü bugün “kimya uyumu” çok kolay oluşuyor, belki de hayatının aşkıyla tanışabilirsin. Partneri olanlar içinse, belki de bir sanat galerisi gezisi, belki de bir piknik, estetik bir plan veya hoş bir sürpriz romantizmi daha da artırıyor. Kalbin bugün aşkla dolup taşıyor, onun seni götürdüğü yere git. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…