29 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Kasım Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için biraz zorlu geçebilir! Özellikle bel ve kalça bölgende ufak tefek ağrılar hissedebilirsin. Eğer gün boyu masa başında oturman gerekiyorsa, bu durum daha da belirginleşebilir. Ancak endişelenme, bu durumun üstesinden gelmek için küçük bir çözümümüz var: Esneme hareketleri! Bu arada kısa süreli esneme egzersizleri, bu ağrıları hafifletebilir ve rahat etmeni sağlayabilir.

Bir diğer konu ise cilt hassasiyetin. Bugün cildinin daha hassas olabileceğini unutma. Bu nedenle, cilt bakım ürünlerini seçerken daha hafif ve sade olanları tercih etmek senin için daha iyi olabilir. Parfümlü veya kimyasal içerikli ürünler yerine, doğal ve hipoalerjenik ürünler kullanmayı düşün. Bu, cildinin gün boyu taze ve sağlıklı kalmasını sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

