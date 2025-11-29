onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 30 Kasım Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

30 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

29.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Kasım Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevigili Terazi, biraz adrenalin, biraz heyecan ve belki de biraz fazla kalp atışı... İşte bugün senin için tam olarak böyle geçebilir. Beklenmedik durumlar, ani gelişmeler ve belki de biraz süprizler söz konusu olabilir Yani, kalbin biraz daha hızlı atabilir, nefesin biraz daha hızlı alabilirsin ya da belki de biraz daha fazla terleyebilirsin. 

Ama hey, bunun için endişelenmene gerek yok! Hafif bir kardiyo egzersizi, belki biraz hızlı yürüyüş ya da hafif bir koşu, bu durumu dengelemende yardımcı olabilir. Akşam saatleri geldiğinde ise belki de biraz daha fazla rahatlama ihtiyacı hissedebilirsin. Boyun bölgesindeki damar baskısı veya çene sıkma gibi etkiler, günün ilerleyen saatlerinde artabilir. Bu durumda, biraz meditasyon yapmayı düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

