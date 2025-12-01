onedio
2 Aralık Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

2 Aralık 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.12.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? 2 Aralık Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Venüs ile Plüton sekstilinin enerjisi ile yaratıcılığın zirveye ulaşıyor. Yeni bir projeye mi başlamak istiyorsun? Sosyal medya dünyasında fırtınalar mı koparmak niyetindesin? Yoksa içindeki sanatçıyı dışa vurmaya mı hazırlanıyorsun? Bugün hangi alanda olursa olsun, bu enerji seni ciddi bir hızla ileriye taşıyacak. Fikirlerinle, uzun zamandır hayal ettiğin ve arzuladığın başarıya ulaşacaksın! 

Öte yandan bu süreçte beklediğin maddi desteği de görebilirsin. Plüton, aile ve yakın çevreden alacağın maddi desteğin habercisi. Şimdilik belki küçük bir adım gibi görünebilir ama ileride katlanarak artan bu destekle istediğini alacaksın. Bu fırsatı iyi değerlendir. Çünkü her küçük adım, büyük başarılara giden yolda atılan bir adımdır.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Venüs ile Plüton sekstili, ani bir 'duygusal soğumayı' beraberinde getirebilir. Belki partnerinin davranışı seni rahatsız edebilir ve kendini birden bire içine kapnmış bulacaksın. Bu süreçte biraz kendi kabuğuna çekilip durumu değerlendirmen gerekebilir. İlişkini yeniden gözden geçirmek, sorunları önce kendi iç dünyanda çözmek ve taşların yerine oturması için beklemek en iyisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

