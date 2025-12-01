Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında Venüs ile Plüton arasında oluşacak sekstil açının etkisini hissedeceksin. Bu astrolojik olay bir anda duygusal bir soğuma yaşamana sebep olabilir. Belki de partnerinin belirli bir davranışı, seni rahatsız edebilir ve kendini birdenbire içine kapandığın bir durumda bulabilirsin.

Bu dönemde, en iyi yol ise biraz kendi kabuğuna çekilip yaşananları değerlendirmek olabilir. İlişkini yeniden gözden geçirmek, iç dünyanda bir sorgulama yapmak ve sorunları önce kendi iç dünyanda çözmek, bu durumdan çıkmanı kolaylaştırabilir. Belki de taşların yerine oturması için biraz beklemek gerekibilir. Unutma ki her şeyin bir zamanı vardır ve belki de bu durum, senin için bir fırsat olabilir. Bu süreçte kendine biraz zaman ayır ve duygularını dinle! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…