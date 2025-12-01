onedio
2 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

01.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Aralık Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bilgisayarın başında saatlerce kalıp gözlerini ekranın ışığına maruz bırakıyor musun? Ya da telefon elinden düşmüyor mu? İşte bu zihnine yoğun bir yorgunluk sinyali, uyuşukluk ve cildinden saç tellerine radyasyon yayabilir... Tam da bu yüzden sık sık mola vermek, bir kahve sohbeti, belki de pencereden dışarıya bakıp düşüncelere dalmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. 

Hem zihnin hem bedenin sarı ışık ve teknolojiden fazlaca etkileniyor. Şimdi kısa bir detoks ve ekran süreni azaltma denemesi ile şifa bulabilirsin. Kendine iyi bakmalısın, değil mi? Ekrandan uzaklaşmak da buna dahil. Unutma ki ekran ışıkları cildini dahi daha hızlı yaşlandırıyor. Kısacası ekrandan uzaklaşıp doğaya karışmayı bir düşün deriz! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

