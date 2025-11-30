Sevgili Terazi, bugün seni etkisi altına alacak olan Venüs'ün yumuşak ve nazik enerjisi, bedenini daha estetik ve hafif hissetme arzusuyla dolduracak. Adeta bir dansçının zarifliği ve hafifliğiyle hareket etmek isteyeceksin. Aynı zamanda, bu etki cildinin normalden daha çabuk kurumasına neden olabilir. Bu durumda, cildine biraz daha fazla özen göstermen gerekebilir. Belki bir nemlendirici, belki bir maske veya belki de bir spa günü... Cildinin bugün biraz daha fazla ilgiye ihtiyacı olacak, ona gereken sevgiyi göstermekte tereddüt etme.

Ayrıca, gün içinde hafif bir gerilim hissedebilirsin. Ancak endişelenme, çünkü bu gerilimi gevşetmenin en güzel yolu tam da senin ruhuna hitap eden bir yol: Müzik. Belki biraz klasik müzik, belki biraz jazz veya belki de seni harekete geçirecek bir pop parçası... Hangi tür olursa olsun, müzik eşliğinde bu gerilimi üzerinden atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…