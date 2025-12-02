Sevgili Terazi, bugün gökyüzünün en hızlı gezegeni Merkür, hedeflerine ulaşman için seni güçlü bir şekilde destekliyor. Oğlak burcundaki transiti ile iş hayatında karar verme süreçlerini daha net bir şekilde yönetmeni sağlıyor. Özellikle üzerinde kafa yorma gerektiren, düzenlenmesi ve yapılandırılması gereken konulara, stratejik ve analitik bir bakış açısı kazanıyorsun. Kararsız kaldığın, belirsizliklerin olduğu iş süreçlerinde, daha sağlam ve emin adımlar atmanı sağlıyor bu etki.

Ayrıca gökyüzündeki bu hareketlilik, hedeflerini uzun vadeli bir plan çerçevesinde düzenlemeni ve sabit bir tempo tutmanı kolaylaştırıyor. Yani, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için uzun vadeli bir yol haritası çizmeni ve bu plana sadık kalmanı sağlıyor. Tabii bu durumda istikrarlı bir ilerleyişle başarı senin olacaktır!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise daha sakin ve mesafeli bir tutum sergileyebilirsin. Duygularını abartmadan, fakat titizlikle ve özenle ifade edeceksin. Merkür'ün güçlü bir geçiş yaptığı bugün, eğer bir partnerin varsa; ilişkinin geleceği hakkında konuşmalısınız! Ona bu ilişkideki payını sormalısın... Galiba daha fazla sorumluluk almasını isteyecek ve sınırları belirleyeceksin. İlişkinin nereye gittiğini, ne istediğini ve neler beklediğini konuşmak ise seni rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…