Sevgili Terazi, bugün aşk rüzgarları biraz daha hafif esecek gibi görünüyor. Aşk hayatında bugün daha sakin bir tutum sergileyebilir, duygularını abartısız bir şekilde ifade edebilirsin. Fakat bu sakinlik, duygularını ifade etmekteki titizliğini ve özenini asla gölgelemeyecek.

Merkür'ün bugün güçlü bir geçiş yaptığı bu dönemde, eğer bir partnerin varsa, ilişkinin geleceği hakkında konuşmanın tam zamanı olabilir. Ona bu ilişkideki payını ve rolünü sorgulatabilir, belki de daha fazla sorumluluk almasını talep edebilirsin. Bu, ilişkinin sınırlarını belirlemek ve her iki tarafın da beklentilerini netleştirmek için mükemmel bir fırsat olabilir.

İlişkinin nereye gittiğini, ne istediğini ve neler beklediğini konuşmak, belki de içinde bir süredir taşıdığın o küçük endişeyi hafifletecek ve seni rahatlatacak. Bu konuşmayı yapmak, belki de bir süredir içinde biriktirdiğin duyguları dışa vurman için iyi bir fırsat olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…