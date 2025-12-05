Sevgili Boğa, bugün gökyüzü bir hayli hareketli! Bu hareketli güne başlarken, Merkür ve Jüpiter arasında oluşan üçgenden de söz etmeliyiz haliyle. İş hayatında sana büyük bir avantaj sağlayacak enerjisi ile Merkür, özellikle de rakamlarla, organizasyonla ve planlama ile ilgili konularda güçlenmeni sağlıyor. Sabah saatlerinde üzerinize düşen bir görev, belki bir evrak işlemi, belki bir bütçe detayı ya da belki de bir rapor hazırlama işi olabilir. Ancak emin ol ki, bugün hesap-kitap yeteneklerin adeta bir sanatçının fırçası gibi işliyor. İşte bu da seni bolca ve bereketli kazanca götürecek!

Tam da bu noktada, finansal bir düğümün çözülmesiyle rahat bir nefes alacaksın. Bu, belki beklediğin bir ödemenin onaylanması, belki beklenen bir kaynağın eline ulaşması ya da belki de iş bölümünün lehine yeniden düzenlenmesi olabilir. Böylece maddi anlamda kıymetli bir rahatlığın yanında güçlenme ve zenginleşme de gündeminde yer alabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatına baktığımızda ise bugün daha yumuşak, daha anlayışlı bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Birinin seninle ilgili samimi bir merak içinde olduğunu, seni daha iyi anlamak istediğini hissedebilirsin. Özellikle de partnerin bugün ortak planlar konusunda güzel bir uyum yakalamak adına kıymetli bir adım atabilir. Belki birlikte bir tatil planı yapabilir, belki de birlikte yeni bir hobiye adım atabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…