Sevgili Boğa, bugün oldukça hareketli bir gün olacak! Bu yoğun enerjili günün başında, Merkür ve Jüpiter arasında oluşan etkileyici bir üçgen var ki, bu da haliyle günün tonunu belirliyor. İş hayatında seni bir adım öne çıkaracak olan bu enerji, Merkür'ün baskın etkisi altında özellikle rakamlarla, organizasyon ve planlama konularında büyük bir güç kazandırıyor sana! Sabahın erken saatlerinde belki bir evrak işi, belki bir bütçe detayı ya da belki de bir rapor hazırlama işi gibi görevler sana kalabilir. Tam da bu noktada dikkatli ol zira, attığın her adım kazancın habercisi olacak.

Bu enerjik günün ilerleyen saatlerinde, finansal bir düğümün çözülmesiyle rahat bir nefes alacağını müjdelemek istiyoruz. Bu, belki beklediğin bir ödemenin onaylanması, belki beklenen bir kaynağın eline ulaşması ya da belki de iş bölümünün lehine yeniden düzenlenmesi olabilir. Bu durumda maddi anlamda büyük bir rahatlığa kavuşmanın ötesinde güçlenme ve zenginleşme enerjisi de hayatını sarabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…