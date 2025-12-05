onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Aralık Cumartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

05.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Aralık Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Aralık Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Merkür ve Jüpiter arasında olumlu bir üçgen açı oluşuyor. Bu, beden farkındalığının artacağı ve hangi bölgenin dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu daha açıkça hissedeceğin bir sürecin başlangıcı olarak kabul ediliyor. 

Belki de son zamanlarda yoğun bir tempoda çalıştın, belki de vücudunun bazı bölgelerine gerektiğinden fazla yük bindirdin. Dizlerin, eklemlerin veya kaslarında minik gerginlikler hissediyor olabilirsin. Ancak bugün, bu gerginliklerin hafiflemeye başladığını fark edeceksin. Bedenin iyileşiyorken senin ise sağlıklı bir rutine dönmenin tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

