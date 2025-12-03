Sevgili Boğa, bugün kaslarında ve eklemlerinde belki de fark etmediğin bir hassasiyet olduğunu söylemek istiyoruz. Evet, belki de bu sabah uyandığında hissettiğin o ufak tefek ağrılar bu hassasiyetin işaretleri olabilir. Bu nedenle, bugün ağır yüklerden uzak durmanı öneririz. Bu sayede hem kendini zorlamamış olursun hem de bu hassasiyeti daha da artırmamış olursun.

Öte yandan esneme hareketleri ve hafif egzersizler yapmak da sana bir hayli iyi gelebilir. Bu hassasiyeti hafifleteceğini ve hareket özgürlüğünü destekleyeceğini unutma. Belki de bir yoga matını açıp birkaç basit yoga hareketi yapabilirsin. Ya da belki de biraz hafif tempolu bir yürüyüşe çıkabilirsin. Emin ol, bu senin için çok iyi olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…