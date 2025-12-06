Kellik Tarih Olabilir! Erkek Tipi Kellik İçin Çığır Açan İlaç Bulundu

Clascoterone’un farkı ise bu hormona sistemik müdahalede bulunmadan yalnızca saç kökleri düzeyinde etki etmesi. Yani vücut hormon dengesine dokunmadan, yalnızca DHT’nin saçta saç kaybı oluşturan etkisini bloke ediyor.

Minoksidil ve finasterid gibi yıllardır kullanılan ilaçlar yan etki riskleri nedeniyle bazı hastalar tarafından tercih edilmiyordu. Uzmanlara göre Clascoterone, bu hastalar için daha güvenli bir alternatif sunabilir. Minnesota Üniversitesi Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Maria Hordinsky’ye göre elde edilen veriler 'tarihi bir adım' niteliğinde.