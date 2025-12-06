onedio
article/comments
article/share
Kellik Tarih Olabilir! Erkek Tipi Kellik İçin Çığır Açan İlaç Bulundu

Kellik Tarih Olabilir! Erkek Tipi Kellik İçin Çığır Açan İlaç Bulundu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.12.2025 - 15:09

Erkek tipi saç dökülmesi, dünya genelinde yaklaşık 2 milyar erkeği etkileyen bir sağlık problemi olarak değerlendiriliyor. Uzun yıllardır etkili tedavi seçenekleri sınırlı kaldığı için hastalar ya saç ekimine yöneliyor ya da mevcut ilaçlardan kısmi fayda görebiliyordu. Ancak tıp dünyası, yıllar sonra ilk kez çığır açan bir adım attı.

İlacın faz III sonuçları beklentileri aştı.

Topikal formda geliştirilen Clascoterone, erkek tipi kellik tedavisinde bugüne kadarki en kapsamlı Faz III çalışmasıyla gündeme geldi. ABD ve Avrupa’da toplam 1.465 hasta üzerinde yapılan Scalp 1 ve Scalp 2 çalışmalarında sonuçlar dikkat çekti. İlk deneyde saç yoğunluğunda yüzde 539, ikinci çalışmada ise yüzde 168 artış kaydedildi.

Daha da önemlisi, ilacın güvenlik profili mevcut tedavilere kıyasla oldukça başarılı. Yan etkilerin plaseboyla benzer seviyede olması, tıp dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

Erkek tipi saç dökülmesinin ana nedeni, saç köklerinin dihidrotestosteron (DHT) hormonuna aşırı duyarlı hale gelmesi.

Clascoterone’un farkı ise bu hormona sistemik müdahalede bulunmadan yalnızca saç kökleri düzeyinde etki etmesi. Yani vücut hormon dengesine dokunmadan, yalnızca DHT’nin saçta saç kaybı oluşturan etkisini bloke ediyor.

Minoksidil ve finasterid gibi yıllardır kullanılan ilaçlar yan etki riskleri nedeniyle bazı hastalar tarafından tercih edilmiyordu. Uzmanlara göre Clascoterone, bu hastalar için daha güvenli bir alternatif sunabilir. Minnesota Üniversitesi Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Maria Hordinsky’ye göre elde edilen veriler 'tarihi bir adım' niteliğinde.

FDA ve Avrupa onayı gelirse 30 yıllık bekleyiş son bulacak.

Clascoterone’un güvenlik takip sürecinin 2026 baharında tamamlanması bekleniyor. Ardından ilaç, FDA ve EMA’ya eş zamanlı onay başvurusu yapacak. Onay çıkması halinde Clascoterone, erkek tipi kellik için yaklaşık 30 yıl sonra ilk yeni tedavi olarak tarihe geçecek.

Dünya genelinde 1,2 ila 2 milyar erkeği etkileyen bu durum, artık hedefe yönelik tedavi ile karşılık bulabilir.

