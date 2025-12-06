onedio
"Ezan Sesine Telif" İddiası Gündem Oldu: "Allah Size Telif Attı Bildirimi Geliyor"

"Ezan Sesine Telif" İddiası Gündem Oldu: "Allah Size Telif Attı Bildirimi Geliyor"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.12.2025 - 13:24

Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken bir tartışma öne çıktı. YouTube’a yüklenen videolarda arka planda duyulan ezan sesine telif uyarısı geldiği öne sürüldü. Görüntülerde ezan sesinin istemsiz olarak arka planda yer aldığı belirtilirken, kullanıcılar bu uyarının dijital platformlarda yeni bir tartışma başlattığını söylüyor. 

Bazı kişiler telif sahibinin ekranda 'Allah' ismiyle görüldüğünü aktardı.

Ezan doğal bir ses olsa da dijital sistemler bunu "telifli kayıt" olarak algılayabiliyor

Ezan doğal bir ses olsa da dijital sistemler bunu "telifli kayıt" olarak algılayabiliyor

Paylaşımlarda, videolarda bilerek kullanılmayan arka plan ezan sesinin sistem tarafından 'kayıtlı bir eser' olarak kabul edildiği öne sürüldü. Bu nedenle bazı videolara telif uyarısı verildiği iddia edildi. Tartışmalar, platform algoritmalarının doğal seslerle stüdyo kayıtlarını ayırt edemediği yönünde eleştirilerle devam etti.

Uzmanlar, her ezanın telif kapsamına girmediğini, yalnızca stüdyo kaydı ya da özel olarak hazırlanmış ezan seslerinin dijital sistemlerde eser olarak kabul edilebildiğini belirtti. Buna rağmen dış ortamda çekilmiş görüntülere telif uyarısı gitmesi, 'algoritma kaynaklı yanlış sınıflandırma' ihtimalini gündeme taşıdı.

Telif sahibinin "Allah" adıyla görülmesi tepkilere yol açarken, daha önce ezan sesinin kullanıldığı şarkılar da gündemdeydi.

Telif sahibinin "Allah" adıyla görülmesi tepkilere yol açarken, daha önce ezan sesinin kullanıldığı şarkılar da gündemdeydi.

Tartışmaların dikkat çeken yönlerinden biri, telif sahibinin dijital ekranda “Allah” ismiyle görülmesi oldu. Olay, bazı kesimler tarafından saygısızlık olarak yorumlandı. Kullanıcılar, platformların dini ya da kültürel hassasiyetlere karşı kontrollü davranması gerektiğini savundu.

Bu tartışma, geçmişte popüler rap şarkısında yer alan ezan kaydını da yeniden gündeme getirdi. Özellikle Blok3 adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın’ın 'Kusura Bakma' isimli şarkısının ezan sesiyle başlaması dönemin dijital platformlarında tartışma yaratmıştı. O tartışmada da ezan sesinin sanatsal kullanımının sınırları, etik boyutu ve telif konusu gündeme gelmişti.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
