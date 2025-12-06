"Ezan Sesine Telif" İddiası Gündem Oldu: "Allah Size Telif Attı Bildirimi Geliyor"

Paylaşımlarda, videolarda bilerek kullanılmayan arka plan ezan sesinin sistem tarafından 'kayıtlı bir eser' olarak kabul edildiği öne sürüldü. Bu nedenle bazı videolara telif uyarısı verildiği iddia edildi. Tartışmalar, platform algoritmalarının doğal seslerle stüdyo kayıtlarını ayırt edemediği yönünde eleştirilerle devam etti.

Uzmanlar, her ezanın telif kapsamına girmediğini, yalnızca stüdyo kaydı ya da özel olarak hazırlanmış ezan seslerinin dijital sistemlerde eser olarak kabul edilebildiğini belirtti. Buna rağmen dış ortamda çekilmiş görüntülere telif uyarısı gitmesi, 'algoritma kaynaklı yanlış sınıflandırma' ihtimalini gündeme taşıdı.