"Ezan Sesine Telif" İddiası Gündem Oldu: "Allah Size Telif Attı Bildirimi Geliyor"
Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken bir tartışma öne çıktı. YouTube’a yüklenen videolarda arka planda duyulan ezan sesine telif uyarısı geldiği öne sürüldü. Görüntülerde ezan sesinin istemsiz olarak arka planda yer aldığı belirtilirken, kullanıcılar bu uyarının dijital platformlarda yeni bir tartışma başlattığını söylüyor.
Bazı kişiler telif sahibinin ekranda 'Allah' ismiyle görüldüğünü aktardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ezan doğal bir ses olsa da dijital sistemler bunu "telifli kayıt" olarak algılayabiliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Telif sahibinin "Allah" adıyla görülmesi tepkilere yol açarken, daha önce ezan sesinin kullanıldığı şarkılar da gündemdeydi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın