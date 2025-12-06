onedio
Sürprize Dayanamadı: Anneannesi İçin 10 Bin Km Yol Giden Torunun Sürprizi Tatsız Bitti

Pelin Yelda Göktepe
06.12.2025 - 23:24 Son Güncelleme: 06.12.2025 - 23:43

Özlem, zaman zaman katlanılması güç bir his olabiliyor. Uzaklarda olanlar için, ailelerine beklenmedik bir sürpriz yapmanın verdiği duygu ise son derece özel ve değerli. Bu, hem bizim hem de onların kalbinde unutulmaz izler bırakıyor. Fakat bazen sürprizlerin etkisi beklediğimizden büyük olabiliyor. 

Bir kadın ailesine sürpriz yapabilmek için 10 bin km yol kat etti. Fakat sürpriz biraz tatsız bitti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Anneanne yere yığıldı.

Torununu karşısında gören anneanne heyecana dayanamayarak yere yığıldı. Neyseki ciddi bir durum yaşanmadı.

