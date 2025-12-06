Daha Neler Göreceğiz! Turistler Yakışıklı Buldukları Kestane Satıcısı ile Fotoğraf Çekilmek İçin Sıraya Girdi

Hatırlarsanız uzun zamandır, özellikle yaz aylarına ortaya çıkan bir sosyal medya akımı var. Ülkemizi ziyaret eden turistler 'Mimarisi için Türkiye'ye geldim' diyerek gördükleri erkeklerin fotoğraflarını çekiyorlar. Sokak satıcılarından garsonlara kadar pek çok erkek radarlarına giriyor.

Bu sefer çıta biraz daha yükseğe çıktı. Bu sefer yakışıklı buldukları kestanecinin fotoğrafını çekmek yerine doğrudan onunla fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler. Ortaya da ilginç bir görüntü çıktı.