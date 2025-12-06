onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Daha Neler Göreceğiz! Turistler Yakışıklı Buldukları Kestane Satıcısı ile Fotoğraf Çekilmek İçin Sıraya Girdi

Daha Neler Göreceğiz! Turistler Yakışıklı Buldukları Kestane Satıcısı ile Fotoğraf Çekilmek İçin Sıraya Girdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.12.2025 - 22:25

İçerik Devam Ediyor

Hatırlarsanız uzun zamandır, özellikle yaz aylarına ortaya çıkan bir sosyal medya akımı var. Ülkemizi ziyaret eden turistler 'Mimarisi için Türkiye'ye geldim' diyerek gördükleri erkeklerin fotoğraflarını çekiyorlar. Sokak satıcılarından garsonlara kadar pek çok erkek radarlarına giriyor. 

Bu sefer çıta biraz daha yükseğe çıktı. Bu sefer yakışıklı buldukları kestanecinin fotoğrafını çekmek yerine doğrudan onunla fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler. Ortaya da ilginç bir görüntü çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Akım tepki çekiyor.

Akım tepki çekiyor.

Bazı erkekler, gördükleri bu ilgiden memnun olsa da durumdan rahatsızlık duyanlar da var. Geçtiğimiz günlerde yine böyle bir videoda eşini gören kadın, videonun sahibine tepki göstermişti. Akımın devam etmesi halinde durumun nereye gideceği merak edilirken, gelinen nokta yine şaşırttı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın