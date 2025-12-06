Daha Neler Göreceğiz! Turistler Yakışıklı Buldukları Kestane Satıcısı ile Fotoğraf Çekilmek İçin Sıraya Girdi

Hatırlarsanız uzun zamandır, özellikle yaz aylarına ortaya çıkan bir sosyal medya akımı var. Ülkemizi ziyaret eden turistler 'Mimarisi için Türkiye'ye geldim' diyerek gördükleri erkeklerin fotoğraflarını çekiyorlar. Sokak satıcılarından garsonlara kadar pek çok erkek radarlarına giriyor.
Bu sefer çıta biraz daha yükseğe çıktı. Bu sefer yakışıklı buldukları kestanecinin fotoğrafını çekmek yerine doğrudan onunla fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler. Ortaya da ilginç bir görüntü çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akım tepki çekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın