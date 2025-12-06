onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Açıklamalarıyla Sık Sık Gündem Olan Diyetisyen Hatice Nur Ege Yeni Açıklamasıyla Beyleri Kızdırdı

Açıklamalarıyla Sık Sık Gündem Olan Diyetisyen Hatice Nur Ege Yeni Açıklamasıyla Beyleri Kızdırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.12.2025 - 21:07 Son Güncelleme: 06.12.2025 - 21:54

İçerik Devam Ediyor

Kilo günümüzde pek çok kişinin sorunu. Bu sebeple, diyetisyenlerin bu konudaki görüşleri ve tavsiyeleri büyük bir önem taşıyor. Kilo verme sürecinde doğru bilgilere ulaşmak ve sağlıklı bir şekilde kilo kontrolü sağlamak adına oldukça değerli. Fakat bazen diyetisyenlerden birbirinden farklı görüşler gelebiliyor. Farklı görüşlerin dışında kafaları allak bulak eden yorumlarda bulunanlar da oluyor. 

Daha önce de pek çok açıklamasıyla gündem olan Diyetisyen Hatice Nur Ege, bu sefer de beylerin göbeği ile ilgili konuştu. 'Göbekli erkek prenses erkektir' diyen Ege, beyleri biraz kızdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Göbekli erkek kadınsıdır; her şeye trip atar, alınganlaşır.

"Göbekli erkek kadınsıdır; her şeye trip atar, alınganlaşır.

Bir erkeğin göbekli olmasının östrojen seviyesiyle alakası olduğunu söyleyen Hatice Nur Ege, “Bir erkek göbekliyse prensestir. Göbekli erkek kadınsıdır; her şeye trip atar, alınganlaşır.' dedi. Aynı zamanda erkeklerin çilek de yememesini söyleyen Ege, 'Erkekler çilek yerse memeleri büyür. Çilek, erkeği kadınsılaştırır.” dedi. Daha önce de benzer bir açıklamayı tavuk eti için yapmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın