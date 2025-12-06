Açıklamalarıyla Sık Sık Gündem Olan Diyetisyen Hatice Nur Ege Yeni Açıklamasıyla Beyleri Kızdırdı

Kilo günümüzde pek çok kişinin sorunu. Bu sebeple, diyetisyenlerin bu konudaki görüşleri ve tavsiyeleri büyük bir önem taşıyor. Kilo verme sürecinde doğru bilgilere ulaşmak ve sağlıklı bir şekilde kilo kontrolü sağlamak adına oldukça değerli. Fakat bazen diyetisyenlerden birbirinden farklı görüşler gelebiliyor. Farklı görüşlerin dışında kafaları allak bulak eden yorumlarda bulunanlar da oluyor.
Daha önce de pek çok açıklamasıyla gündem olan Diyetisyen Hatice Nur Ege, bu sefer de beylerin göbeği ile ilgili konuştu. 'Göbekli erkek prenses erkektir' diyen Ege, beyleri biraz kızdırdı.
"Göbekli erkek kadınsıdır; her şeye trip atar, alınganlaşır.
