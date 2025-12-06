onedio
Bir Eğitmeninin Pilates Yaptığı Sırada Kasının Yırtıldığı Anlar Kameraya Anbean Yansıdı

Bir Eğitmeninin Pilates Yaptığı Sırada Kasının Yırtıldığı Anlar Kameraya Anbean Yansıdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.12.2025 - 16:51

Her sporun olası sakatlık tehlikeleri elbette var. Hepsinin ortak noktası ise ısınma hareketlerinin son derece önemli olması. Spor öncesi uygulanan ısınma ve esneme hareketleri, performansı artırmanın yanı sıra olası sakatlıkları da önlemede büyük önem taşıyor. Bu hareketler kasların ve eklemlerin hareket kabiliyetini artırarak vücudu spora hazırlıyor. Ayrıca, kan akışını hızlandırarak kasların daha verimli çalışmasını da sağlıyor. Bu nedenle, herhangi bir spor aktivitesine başlamadan önce, ısınma ve esneme hareketlerine yeterli zaman ayırmak son derece önemlidir. 

'ecerrece' isimli pilates eğitmeni, pilates yaptığı sırada ciddi bir sakatlık yaşadı. Bir anda kası yırtılan kadının o anları, kayıtta olan kamerasına anbean yansıdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kas yırtılması ne kadar sürede iyileşir?

Kas yırtılması ne kadar sürede iyileşir?

Kas yırtığının iyileşmesi, yırtılmanın derecesine göre değişiklik gösteriyor. Yırtılma hafifse genellikle 1-2 hafta içinde iyileşiyor. 2. derece yırtık denilen kısmi yırtıkların iyileşmesi 3 hafta ile 1,5 ayı bulabiliyor. Tam yırtıklar ise cerrahi müdahale gerektiriyor ve müdahalenin ardından  2-3 aylık bir sürede iyileşme gösteriyor.

