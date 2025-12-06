Bir Eğitmeninin Pilates Yaptığı Sırada Kasının Yırtıldığı Anlar Kameraya Anbean Yansıdı

Her sporun olası sakatlık tehlikeleri elbette var. Hepsinin ortak noktası ise ısınma hareketlerinin son derece önemli olması. Spor öncesi uygulanan ısınma ve esneme hareketleri, performansı artırmanın yanı sıra olası sakatlıkları da önlemede büyük önem taşıyor. Bu hareketler kasların ve eklemlerin hareket kabiliyetini artırarak vücudu spora hazırlıyor. Ayrıca, kan akışını hızlandırarak kasların daha verimli çalışmasını da sağlıyor. Bu nedenle, herhangi bir spor aktivitesine başlamadan önce, ısınma ve esneme hareketlerine yeterli zaman ayırmak son derece önemlidir.

'ecerrece' isimli pilates eğitmeni, pilates yaptığı sırada ciddi bir sakatlık yaşadı. Bir anda kası yırtılan kadının o anları, kayıtta olan kamerasına anbean yansıdı.