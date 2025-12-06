onedio
"Yanımıza Gelme Bundan Sonra": Karadenizli Ailenin Kızlarının Göbek Piercing'ine Verdikleri Tepki Güldürdü

"Yanımıza Gelme Bundan Sonra": Karadenizli Ailenin Kızlarının Göbek Piercing'ine Verdikleri Tepki Güldürdü

06.12.2025 - 19:53

Dövme ve piercing, bazı aileler için tamamen tabu. Genellikle gençlik heves olan bu iki uygulama, zaman zaman aile içerisinde çatışmalara yol açabiliyor. Bu durum, gençlerin özgürlüklerini ifade etme biçimleri ile ailelerin geleneksel değerlerini koruma çabaları arasında bir çatışma oluşturduğundan pek çok genç bu durumda geri adım atmak zorunda kalıyor. Bu nedenle, dövme ve piercing konusunda ailelerin gençlerle empati kurmaları pek çok problemi ortadan kaldırabilir. 

Göbek piercing'i yaptıran bir sosyal medya kullanıcısı, ailesinin piercinge verdiği tepkiyi paylaştı. Anne ve babasının verdiği tepki, özellikle bu konuda geri adım atmış olan gençleri duygulandırdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Yanımıza gelme bir daha"

Genç, piercing'i önce babasına sonra annesine gösterdi. İkisi de benzer tepkiler verdi. Yalnızca canının yandığını öğrendiklerinde endişelenmeleri dikkat çekti. O görüntüler pek çok kişiyi kendi gençliğine ve yarım kalmış heveslerine götürdü.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Ondan Sonra

