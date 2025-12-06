"Yanımıza Gelme Bundan Sonra": Karadenizli Ailenin Kızlarının Göbek Piercing'ine Verdikleri Tepki Güldürdü

Dövme ve piercing, bazı aileler için tamamen tabu. Genellikle gençlik heves olan bu iki uygulama, zaman zaman aile içerisinde çatışmalara yol açabiliyor. Bu durum, gençlerin özgürlüklerini ifade etme biçimleri ile ailelerin geleneksel değerlerini koruma çabaları arasında bir çatışma oluşturduğundan pek çok genç bu durumda geri adım atmak zorunda kalıyor. Bu nedenle, dövme ve piercing konusunda ailelerin gençlerle empati kurmaları pek çok problemi ortadan kaldırabilir.

Göbek piercing'i yaptıran bir sosyal medya kullanıcısı, ailesinin piercinge verdiği tepkiyi paylaştı. Anne ve babasının verdiği tepki, özellikle bu konuda geri adım atmış olan gençleri duygulandırdı.