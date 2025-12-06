onedio
Sosyal Medya Çılgınlığı Seyahat Alışkanlığını Değiştirdi: Gezmek İçin Değil "Sosyal Medya İçin" Seyahat

Pelin Yelda Göktepe
06.12.2025 - 19:22

Günümüzde insanların büyük bir kısmı hayatının neredeyse tamamını sosyal medya platformlarında paylaşıyor. Öyle ki, sadece sosyal medyada paylaşmak için etkinlikler düzenliyorlar. Artık sosyal medya, sadece bir iletişim aracı olmanın ötesine geçti, yaşam tarzımızın ve deneyimlerimizin bir parçası haline geldi. Bu nedenle deneyimlerimizin de biçimi tamamen değişti. 

Bir kadın seyahat planlarını nasıl yaptığını ve nelere dikkat ettiğini anlattı. Bu durum sosyal medyanın seyahat alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini gözler önüne serdi.

Sosyal medya için seyahat etmek.

Genç kadın bir yere gitmeden önce sosyal medyadan orada çekilmiş fotoğraflara bakıp çekileceği fotoğrafları, giyeceği kombinleri planladığını, hatta bu şekilde eksik parçaları da tamamladığını anlattı. Eskiden gerçek anlamda bir deneyim olan seyahatin bu tarz bir alışkanlığa dönüşmesi pek çok kişiyi şaşırttı.

