Bir Kadın Yaşadığı Yalnızlığı Ağlayarak Anlattı: "Çok Yalnızım, Delirmek Üzereyim"

Pelin Yelda Göktepe
26.11.2025 - 10:00

Yalnız kalmak bazen insana çok iyi gelebiliyor. Her birimiz bazen herkesten ve her şeyden uzaklaşmak, kendi kabuğumuza çekilmek istiyoruz. Ancak, bu durum kontrolsüz bir şekilde ilerleyip, telafisi mümkün olmayan bir noktaya ulaşınca işler karmaşık hale gelebiliyor. 

Bir kadın evlenip işi bıraktıktan sonra yalnız kalınca neler yaşadığını anlattı. 'Çok yalnızım, delirmek üzereyim.' diyen kadın, günümüz dünyasında pek çok kişinin hislerine tercüman oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Dışarı çıkayım bir kahve içeyim diyebileceğim bir arkadaşım bile yok."

Genç kadın, tüm arkadaşlarının çalıştığını, dışarda kahve içmenin bile bir lüks haline geldiğini anlattı. 'Çok yalnızım, delirmek üzereyim.' diyen kadın, iş, bıraktığından beri ne zaman bu konuyu düşünse ağladığını söyledi. Videonun ardından pek çok kişi benzer sorunlar yaşadığını anlattı.

Kadına pek çok tavsiye geldi;

