Bir Kadın Yaşadığı Yalnızlığı Ağlayarak Anlattı: "Çok Yalnızım, Delirmek Üzereyim"

Yalnız kalmak bazen insana çok iyi gelebiliyor. Her birimiz bazen herkesten ve her şeyden uzaklaşmak, kendi kabuğumuza çekilmek istiyoruz. Ancak, bu durum kontrolsüz bir şekilde ilerleyip, telafisi mümkün olmayan bir noktaya ulaşınca işler karmaşık hale gelebiliyor.
Bir kadın evlenip işi bıraktıktan sonra yalnız kalınca neler yaşadığını anlattı. 'Çok yalnızım, delirmek üzereyim.' diyen kadın, günümüz dünyasında pek çok kişinin hislerine tercüman oldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Dışarı çıkayım bir kahve içeyim diyebileceğim bir arkadaşım bile yok."
Kadına pek çok tavsiye geldi;
