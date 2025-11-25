onedio
Arabayla Ulaşımın Bile Olmadığı Bir Köyde Yaşayan Çift "Sıkılmıyor musunuz?" Sorusunu Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
25.11.2025 - 10:21

Birçok kişi, şehir hayatının yorucu karmaşasından kaçıp huzurlu bir köy hayatı hayal ediyor. Ancak bu hayat tarzı, göründüğü kadar kolay değil elbette. Köy hayatı, doğayla iç içe olmayı, temiz havayı soluyabilmeyi ve organik gıdalara kolayca ulaşabilmeyi sağlıyor ama bir yandan da zorlu bir yaşamı, fiziksel emeği ve altyapı eksikliklerini beraberinde getiriyor. Yani dertsiz bir yaşam mümkün değil, her iki zorlu koşuldan birini tercih etmeniz gerekiyor. 

Rize'de arabayla ulaşımın bile olmadığı bir köyde yaşayan genç çift 'Sıkılmıyor musunuz?' sorusunu yanıtladı. Yaşadıkları hayat kimilerine oldukça makul gelse de sıkıcı ya da korkutucu bulanlar da oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DQ4lUn...
Buradan izleyebilirsiniz;

Tek ulaşım yolu teleferik.

Günlerini gündelik köy işleriyle akşamlarını da kitap ve filmle geçiren çift yaşadıkları hayattan memnun olduklarını ve sıkılmadıklarını belirtti. 

Yine de böyle bir karar alırken enine boyuna düşünmek gerekiyor. Şehirden fazlaca bunaldığınız için doğrudan köy hayatını idealize etmek yerine, gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmek önemli.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
