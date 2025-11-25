Arabayla Ulaşımın Bile Olmadığı Bir Köyde Yaşayan Çift "Sıkılmıyor musunuz?" Sorusunu Yanıtladı

Birçok kişi, şehir hayatının yorucu karmaşasından kaçıp huzurlu bir köy hayatı hayal ediyor. Ancak bu hayat tarzı, göründüğü kadar kolay değil elbette. Köy hayatı, doğayla iç içe olmayı, temiz havayı soluyabilmeyi ve organik gıdalara kolayca ulaşabilmeyi sağlıyor ama bir yandan da zorlu bir yaşamı, fiziksel emeği ve altyapı eksikliklerini beraberinde getiriyor. Yani dertsiz bir yaşam mümkün değil, her iki zorlu koşuldan birini tercih etmeniz gerekiyor.

Rize'de arabayla ulaşımın bile olmadığı bir köyde yaşayan genç çift 'Sıkılmıyor musunuz?' sorusunu yanıtladı. Yaşadıkları hayat kimilerine oldukça makul gelse de sıkıcı ya da korkutucu bulanlar da oldu.