Türkiye mi Çin mi? Esenyurt'ta Bulunan 45 Katlı Binanın Görüntüsü Baş Döndürdü

Deprem, Türkiye'nin acı bir gerçeği. Bu durum, defalarca yüreklerimizi yaktı. Defalarca sınansak da hala yeterli önlemler alınmış değil. Özellikle İstanbul'da insanlar çoğunlukla diken üstünde yaşıyor. Binaların ve yerleşim yerlerinin deprem yönetmeliğine uygun olması için gerekli adımların atılması bekleniyor.

Esenyurt'ta yapılan bir binanın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. 45 katlı olan binanın videosu izlerken bile baş döndürdü.