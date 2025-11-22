onedio
Türkiye mi Çin mi? Esenyurt'ta Bulunan 45 Katlı Binanın Görüntüsü Baş Döndürdü

Türkiye mi Çin mi? Esenyurt'ta Bulunan 45 Katlı Binanın Görüntüsü Baş Döndürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.11.2025 - 21:57

Deprem, Türkiye'nin acı bir gerçeği. Bu durum, defalarca yüreklerimizi yaktı. Defalarca sınansak da hala yeterli önlemler alınmış değil. Özellikle İstanbul'da insanlar çoğunlukla diken üstünde yaşıyor. Binaların ve yerleşim yerlerinin deprem yönetmeliğine uygun olması için gerekli adımların atılması bekleniyor. 

Esenyurt'ta yapılan bir binanın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. 45 katlı olan binanın videosu izlerken bile baş döndürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Türkiye mi Çin mi?

Türkiye mi Çin mi?

Kimileri deprem kuşağında yer alan bir ülkede bu kadar yüksek binaların yapılmasını doğru bulmazken kimileri ise deprem yönetmeliğine uygun standartlarda inşa edildiği sürece bir sorun olmayacağını asavundu. Binadaki evlerin ise yaklaşık 2 milyon civarında olması pek çok kişiye makul geldi.

