Bir Çift Paris'ten Harabe Halinde Aldıkları Evi Kendi Emekleri ile Getirdikleri Hali Paylaştı

Günümüzde birçok kişi, yeni bir ev satın almaktansa, eski bir ev alıp zaman içinde restorasyonunu yapmayı daha mantıklı bir seçenek olarak görüyor. Yeni bir ev inşa etmek yerine, mevcut bir yapıyı yeniden canlandırmanın ve modernize etmenin hem ekonomik hem de estetik avantajları olduğu biliniyor. Hem ev daha ucuza satılıyor hem de restorasyon zamana yayılabildiği için maddi yük de bir anda ağır gelmiyor.

Bir çift Paris'ten aldıkları eski bir evi, kendi emekleri ile bir yaşam alanına dönüştürdü. Ortaya çıkan sonucu pek çok kişi beğense de evin ruhunu kaybettiğini düşünenler de oldu.