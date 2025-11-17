onedio
Bir Çift Paris'ten Harabe Halinde Aldıkları Evi Kendi Emekleri ile Getirdikleri Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.11.2025 - 09:01

Günümüzde birçok kişi, yeni bir ev satın almaktansa, eski bir ev alıp zaman içinde restorasyonunu yapmayı daha mantıklı bir seçenek olarak görüyor. Yeni bir ev inşa etmek yerine, mevcut bir yapıyı yeniden canlandırmanın ve modernize etmenin hem ekonomik hem de estetik avantajları olduğu biliniyor. Hem ev daha ucuza satılıyor hem de restorasyon zamana yayılabildiği için maddi yük de bir anda ağır gelmiyor.

Bir çift Paris'ten aldıkları eski bir evi, kendi emekleri ile bir yaşam alanına dönüştürdü. Ortaya çıkan sonucu pek çok kişi beğense de evin ruhunu kaybettiğini düşünenler de oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Eski ev yenilemek yatırım fırsatı olarak da görülüyor.

Eski evlerin yenilenmesi, tarihi dokunun korunması ve modern yaşam standartlarına uyum sağlamasıyla birleştiğinde, bu evler yatırım değeri yüksek gayrimenkuller haline geliyor. Bu nedenle, eski evlerin restorasyonu, hem maliyet etkinliği hem de estetik değer bakımından birçok kişi için cazip bir seçenek. Ayrıca bazı ülkeler, köylerindeki eski evlerin yenilenmesi karşılığında para desteği, oturum izni ve vatandaşlık gibi haklar da tanıyor. Ülkemizde de büyük bir köye dönüş hareketi olduğundan pek çok kişi bu yolu tercih ediyor. Peki siz yapabilir miydiniz?

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

