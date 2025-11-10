onedio
Bir Tasarımcı Yaptığı Küçük Dokunuşlarla Beyoğlu'ndaki Eski Bir Binayı Bambaşka Bir Havaya Soktu

Bir Tasarımcı Yaptığı Küçük Dokunuşlarla Beyoğlu'ndaki Eski Bir Binayı Bambaşka Bir Havaya Soktu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2025 - 10:02

Şehir düzenlemesi, bir yerleşim alanının havasını belirleyen kritik en kritik faktörlerden biri. Fakatne yazık ki, bu konu ülkemizde gerektiği kadar önemsenmiyor. Bu durum, şehirlerimizin genel görünümü üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Bir yapının, bir sokağın ya da şehrin her bir detayın başlangıçtan her dönemine kadar dikkatlice düşünülmesi gerekiyor. Bu, sadece estetik bir mesele değil, aynı zamanda şehir sakinlerinin yaşam kalitesini de doğrudan etkileyor.

Bir tasarımcı küçük dokunuşlarla Beyoğlu'ndaki eski bir binayı bambaşka bir havaya soktu. Binanın yeni görünümü beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tasarımdan önce dayanıklılık.

Tasarımdan önce dayanıklılık.

Bildiğiniz üzere bir deprem ülkesiyiz ve bu konuda pek çok kez canımız yandı. Tasarım ve değişim oldukça hoş görünse de bazıları tasarımın da artık umurlarında olmadığını, güven içinde gönül rahatlığıyla yaşamak istediklerini belirtti. Peki sizce tasarım önemli mi?

