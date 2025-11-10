Bir Tasarımcı Yaptığı Küçük Dokunuşlarla Beyoğlu'ndaki Eski Bir Binayı Bambaşka Bir Havaya Soktu

Şehir düzenlemesi, bir yerleşim alanının havasını belirleyen kritik en kritik faktörlerden biri. Fakatne yazık ki, bu konu ülkemizde gerektiği kadar önemsenmiyor. Bu durum, şehirlerimizin genel görünümü üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Bir yapının, bir sokağın ya da şehrin her bir detayın başlangıçtan her dönemine kadar dikkatlice düşünülmesi gerekiyor. Bu, sadece estetik bir mesele değil, aynı zamanda şehir sakinlerinin yaşam kalitesini de doğrudan etkileyor.
Bir tasarımcı küçük dokunuşlarla Beyoğlu'ndaki eski bir binayı bambaşka bir havaya soktu. Binanın yeni görünümü beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tasarımdan önce dayanıklılık.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın