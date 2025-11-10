Bir Tasarımcı Yaptığı Küçük Dokunuşlarla Beyoğlu'ndaki Eski Bir Binayı Bambaşka Bir Havaya Soktu

Şehir düzenlemesi, bir yerleşim alanının havasını belirleyen kritik en kritik faktörlerden biri. Fakatne yazık ki, bu konu ülkemizde gerektiği kadar önemsenmiyor. Bu durum, şehirlerimizin genel görünümü üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Bir yapının, bir sokağın ya da şehrin her bir detayın başlangıçtan her dönemine kadar dikkatlice düşünülmesi gerekiyor. Bu, sadece estetik bir mesele değil, aynı zamanda şehir sakinlerinin yaşam kalitesini de doğrudan etkileyor.

Bir tasarımcı küçük dokunuşlarla Beyoğlu'ndaki eski bir binayı bambaşka bir havaya soktu. Binanın yeni görünümü beğeni topladı.