İçerik Üreticisi Ozan Kuşçu Burdur'da Derinliği 90 Metre Olan Obruğa İndi

Obruk, dünyanı en ilginç doğal oluşumlardan biri. Kireçtaşı gibi kolay aşınan kayaların olduğu yerlerde ortaya çıkan bu oluşumun içinde zamanla yeni bir yaşam alanı oluşabilir. Obruklara düşen hayvanlar, atılan eşyalar, rüzgarın etkisiyle savrulan nesnelerle obrukların içinde yeni bir dünya oluşur. Bazı obrukların dibinde ise su bulunur.

İçerik üreticisi Ozan Kuşçu, Burdur’da derinliği yaklaşık 90 metre olan bir obruğa indi. Obruğun dibinde gördükleri hem kendisini hem de izleyenleri şoke etti.