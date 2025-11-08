İçerik Üreticisi Ozan Kuşçu Burdur'da Derinliği 90 Metre Olan Obruğa İndi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DQo5_z...
Obruk, dünyanı en ilginç doğal oluşumlardan biri. Kireçtaşı gibi kolay aşınan kayaların olduğu yerlerde ortaya çıkan bu oluşumun içinde zamanla yeni bir yaşam alanı oluşabilir. Obruklara düşen hayvanlar, atılan eşyalar, rüzgarın etkisiyle savrulan nesnelerle obrukların içinde yeni bir dünya oluşur. Bazı obrukların dibinde ise su bulunur.
İçerik üreticisi Ozan Kuşçu, Burdur’da derinliği yaklaşık 90 metre olan bir obruğa indi. Obruğun dibinde gördükleri hem kendisini hem de izleyenleri şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Obruklar bir anda mı oluşur?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın