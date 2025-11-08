onedio
İçerik Üreticisi Ozan Kuşçu Burdur'da Derinliği 90 Metre Olan Obruğa İndi

İçerik Üreticisi Ozan Kuşçu Burdur'da Derinliği 90 Metre Olan Obruğa İndi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2025 - 16:32

Obruk, dünyanı en ilginç doğal oluşumlardan biri. Kireçtaşı gibi kolay aşınan kayaların olduğu yerlerde ortaya çıkan bu oluşumun içinde zamanla yeni bir yaşam alanı oluşabilir. Obruklara düşen hayvanlar, atılan eşyalar, rüzgarın etkisiyle savrulan nesnelerle obrukların içinde yeni bir dünya oluşur. Bazı obrukların dibinde ise su bulunur.

İçerik üreticisi Ozan Kuşçu, Burdur’da derinliği yaklaşık 90 metre olan bir obruğa indi. Obruğun dibinde gördükleri hem kendisini hem de izleyenleri şoke etti.

Obruklar bir anda mı oluşur?

Obruklar bir anda mı oluşur?

Obruklar genellikle kireçtaşı, jips veya tuz gibi çözünür kayaların bulunduğu yerlerde oluşuyor. Yağmur ve yer altı suları bu kayaçları yavaş yavaş çözüyor. Bu sırada yerin altında boşluklar oluşur. Bu boşlukların oluşması uzun yıllar sürse de boşluklar büyüdüğünde desteksiz kalan toprak aniden çöker ve obruk oluşur.

