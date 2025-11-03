Bir Adam Birkaç Saat Çalışarak Dereden Çıkardığı Altını Gösterdi: “Bugünlük Bu Kadar Allah Bereket Versin”

Bildiğiniz üzere altın fiyatları son dönemde akılalmaz bir biçimde yükseldi. Bu durum altın yatırımcısını çok mutlu ederken, yeni yatırımcıları da ciddi bir araştırma sürecine soktu. Altın yatırımcıları ve potansiyel yatırımcılar bu konuyu yakından takip etmeli ve gerektiğinde uygun stratejiler geliştirmeli. Altın piyasasında alışılagelmişin dışında yaşanan bu hareketlilik insanları bazı alternatiflere de yönlendirdi.

Dereden altın çıkaran bir adam, 4-5 saatlik bir çalışmayla çıkardığı altın miktarını paylaştı. 1,7 gram altın toplayan adamın paylaşımı gündem oldu.