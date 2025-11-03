onedio
Bir Adam Birkaç Saat Çalışarak Dereden Çıkardığı Altını Gösterdi: “Bugünlük Bu Kadar Allah Bereket Versin”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
03.11.2025 - 08:52

Bildiğiniz üzere altın fiyatları son dönemde akılalmaz bir biçimde yükseldi. Bu durum altın yatırımcısını çok mutlu ederken, yeni yatırımcıları da ciddi bir araştırma sürecine soktu. Altın yatırımcıları ve potansiyel yatırımcılar bu konuyu yakından takip etmeli ve gerektiğinde uygun stratejiler geliştirmeli. Altın piyasasında alışılagelmişin dışında yaşanan bu hareketlilik insanları bazı alternatiflere de yönlendirdi. 

Dereden altın çıkaran bir adam, 4-5 saatlik bir çalışmayla çıkardığı altın miktarını paylaştı. 1,7 gram altın toplayan adamın paylaşımı gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki dereden altın çıkar mı?

Derelerden altın çıkarılabiliyor ama her dereden değil elbette. Altın, zamanla kayalardan kopup suyla birlikte dereye karışıyor, ağır olduğu için genelde dere yatağının diplerinde, taşların arkasında birikiyor. Bu yüzden bazı bölgelerde dere altını gerçekten bulunabiliyor ama miktar çoğunlukla çok az ve genelde hobi amaçlı toplanıyor. Fakat son dönemde altının geldiği nokta düşünülünce hobi olmaktan çıkması da mümkün görünüyor.

