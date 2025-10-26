onedio
Sahte Altına Dikkat: Bir Kuyumcu Ata Altın ile İlgili Bilinmeyen Özellikleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
26.10.2025 - 13:30

Son günlerde ekonomi gündemini altın şekillendiriyor bildiğiniz üzere. Peş peşe rekor üstüne rekor kıran altın, hem yatırımcısını hem de yönünü altına çevirmek isteyen yatırımcıları meraklandırıyor. Altına ilgi artınca, elbette sahte altınlar da ortaya çıktı. Pek çok insan mağduriyet yaşadı. Özellikle düğünlerde sahte altın takılması düğün sahiplerini zor durumda bırakıyor. Evlenen çiftler bununla ilgili önlemler almaya çalışıyor. 

Bir kuyumcu müşterilerine, ata altın ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Kuyumcunun verdiği bilgiler özellikle altın almak isteyenler için bir uyarı oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Atatürk'ün saç tellerinden birinde TC yazar"

Ata altınlarda bulunan Atatürk görselinin saç telince TC yazısının olduğunu belirten kuyumcu bir de ata altının çıkardığı spesifik sesi dinletti. Peki siz bu detayları biliyor muydunuz?

