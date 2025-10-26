Sahte Altına Dikkat: Bir Kuyumcu Ata Altın ile İlgili Bilinmeyen Özellikleri Anlattı

Son günlerde ekonomi gündemini altın şekillendiriyor bildiğiniz üzere. Peş peşe rekor üstüne rekor kıran altın, hem yatırımcısını hem de yönünü altına çevirmek isteyen yatırımcıları meraklandırıyor. Altına ilgi artınca, elbette sahte altınlar da ortaya çıktı. Pek çok insan mağduriyet yaşadı. Özellikle düğünlerde sahte altın takılması düğün sahiplerini zor durumda bırakıyor. Evlenen çiftler bununla ilgili önlemler almaya çalışıyor.

Bir kuyumcu müşterilerine, ata altın ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Kuyumcunun verdiği bilgiler özellikle altın almak isteyenler için bir uyarı oldu.