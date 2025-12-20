Kokina Sevdalıları Hayal Kırıklığına Uğrayacak: Yılbaşının Yeni Simgesi Kokina'da Yapılan Hile Paylaşıldı

Kokina yılbaşının yeni simgelerinden biri haline geldi bildiğiniz üzere. Aslında oldukça köklü bir tarihi olsa da son yıllarda, sosyal medyanın da etkisiyle yeniden popülerlik kazandı. Yeni yıl yaklaştığında tezgahlarda kokinalar yerlerini almaya başlıyor. Fiyat aralığı ise bir hayli geniş.
Bir sosyal medya kullanıcısı, kokinada yapılan hileyi paylaştı. Turuncu olan kokina bitkilerinin spreyle boyandığı anlar, kokina sevdalılarını hayal kırıklığına uğrattı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Peki kokinanın anlamı ne?
