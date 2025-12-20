onedio
Kokina Sevdalıları Hayal Kırıklığına Uğrayacak: Yılbaşının Yeni Simgesi Kokina'da Yapılan Hile Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
20.12.2025 - 18:05

Kokina yılbaşının yeni simgelerinden biri haline geldi bildiğiniz üzere. Aslında oldukça köklü bir tarihi olsa da son yıllarda, sosyal medyanın da etkisiyle yeniden popülerlik kazandı. Yeni yıl yaklaştığında tezgahlarda kokinalar yerlerini almaya başlıyor. Fiyat aralığı ise bir hayli geniş. 

Bir sosyal medya kullanıcısı, kokinada yapılan hileyi paylaştı. Turuncu olan kokina bitkilerinin spreyle boyandığı anlar, kokina sevdalılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki kokinanın anlamı ne?

Kokina ritüleni İstanbul’un köklü Rum geleneklerine dayanıyor. İsmi Rumca 'kırmızı' anlamına gelen kokino kelimesinden geliyor. Köklü bir gelenek olsa da, son yıllarda popüler hale geldi. 

Kokina aslında umut ve şans nesnesi. Yılbaşında alınan kokinalar bir sonraki yıla kadar rengini korur ve bozulmazsa, o kişinin bir ev sahibi olacağına veya o yılın bolluk içinde geçeceğine inanılıyor. Bu yüzden yeni yıl yaklaşır yaklaşmaz insanlar kokinalarnı alıp, onunla birlikte umutlarını taze tutuyor.

