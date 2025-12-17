Arkadaşlardan Tatsız Şaka: Sosyal Medyada Tanıştığı Kızla Buluşmaya Giden Genç Hayal Kırıklığına Uğradı

MSN zamanında meşhur bir şaka vardı hatırlarsanız. İnsanlar sahte MSN hesaplarıyla arkadaşlarıyla flört ederdi. Hatta bazen bu flört aylarca sürerdi. Gerçek ortaya çıkınca da şaka faciaya dönüşürdü. Sizin de mutlaka bir MSN şakası anınız vardı. Belli ki bu şaka pek de eskide kalmamış.
Bir genç, arkadaşıyla Instagram üzerinden sohbet ederek buluşma ayarladı. Buluşmaya çiçekle giden gencin o anlarını ise uzaktan kaydetti.
Buradan izleyebilirsiniz;
Çiçekle gitmiş...
👇
