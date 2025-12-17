onedio
Arkadaşlardan Tatsız Şaka: Sosyal Medyada Tanıştığı Kızla Buluşmaya Giden Genç Hayal Kırıklığına Uğradı

Arkadaşlardan Tatsız Şaka: Sosyal Medyada Tanıştığı Kızla Buluşmaya Giden Genç Hayal Kırıklığına Uğradı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.12.2025 - 13:44

MSN zamanında meşhur bir şaka vardı hatırlarsanız. İnsanlar sahte MSN hesaplarıyla arkadaşlarıyla flört ederdi. Hatta bazen bu flört aylarca sürerdi. Gerçek ortaya çıkınca da şaka faciaya dönüşürdü. Sizin de mutlaka bir MSN şakası anınız vardı. Belli ki bu şaka pek de eskide kalmamış. 

Bir genç, arkadaşıyla Instagram üzerinden sohbet ederek buluşma ayarladı. Buluşmaya çiçekle giden gencin o anlarını ise uzaktan kaydetti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Çiçekle gitmiş...

Çiçekle gitmiş...

Elinde çiçekle bekleyen gencin o anları pek çok kişiyi üzdü. Gencin artık kimseye kolay kolay güvenemeyeceğini düşünenler şakayı yapan kişiye tepki gösterdi.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
