Bir İçerik Üreticisi Kadınların Neden Makyaj Yaptığını Anlamak İçin Gelin Makyajı Yaptırdı

Pelin Yelda Göktepe
14.12.2025 - 13:27 Son Güncelleme: 14.12.2025 - 13:32

Birçok kadın için makyaj, sadece güzellik rutini değil, aynı zamanda bir terapi şekli. Çoğu zaman makyaj kendilerini ifade etme, yaratıcılıklarını sergileme ve günlük streslerden bir mola verme aracı. Tüm yorgun ve soluk görüntüyü alan makyaj, kadınların özgüvenlerini artırıyor ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyor. Fakat erkekler bunu pek algılayamıyor. 

'efruzaydin' isimli içerik üreticisi, kadınların neden makyaj yaptığını anlamak için profesyonel makyaj yaptırdı. Sonuç ise fena olmadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DSNUMc...
Buradan izleyebilirsiniz;

Gelin kadınlar neden makyaj yapar biz anlatalım;

Makyaj yapmak, kişinin kendisini daha çekici, bakımlı ve güvende hissetmesini sağlayabilir. Bu da genel ruh haline olumlu yansır. Makyaj ve kişisel bakım, beyne 'kendine değer veriyorum' ve 'iyiyim' gibi olumlu mesajlar göndererek özellikle depresyon ve kaygı bozuklukları gibi psikolojik zorluklarla mücadelede destekleyici bir rol oynayabilir. Özellikle hafif ve rahat bir makyaj, kişiyi daha enerjik, mutlu ve verimli hissettirebilir.

