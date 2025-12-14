Bir İçerik Üreticisi Kadınların Neden Makyaj Yaptığını Anlamak İçin Gelin Makyajı Yaptırdı

Birçok kadın için makyaj, sadece güzellik rutini değil, aynı zamanda bir terapi şekli. Çoğu zaman makyaj kendilerini ifade etme, yaratıcılıklarını sergileme ve günlük streslerden bir mola verme aracı. Tüm yorgun ve soluk görüntüyü alan makyaj, kadınların özgüvenlerini artırıyor ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyor. Fakat erkekler bunu pek algılayamıyor.

'efruzaydin' isimli içerik üreticisi, kadınların neden makyaj yaptığını anlamak için profesyonel makyaj yaptırdı. Sonuç ise fena olmadı.