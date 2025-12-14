onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Crop Sevenler Dikkat! Metafizik ve Biyoenerji Uzmanı Göbeğin Negatif Enerjileri Emdiğini Açıkladı

Crop Sevenler Dikkat! Metafizik ve Biyoenerji Uzmanı Göbeğin Negatif Enerjileri Emdiğini Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2025 - 12:42 Son Güncelleme: 14.12.2025 - 12:46

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde sosyal medyada kendisini metafizik ya da biyoenerji uzmanı olarak tanıtan insanlara sıkça rastlıyoruz. Günlük yaşamımız ve hayatımızla ilgili pek çok bilgi veren bu 'uzmanlar' bazen hiç farkında olmadığımız detaylar üzerine düşünmemize de sebep olabiliyor. Son olarak bir metafizik ve biyoenerji uzmanının kıyafet seçimimizin enerjimiz üzerine etkisini anlattığı videosu ile viral oldu. 

Göbeğin bedeninin en önemli enerji merkezi olduğunu belirten metafizik uzmanı, özellikle drop giyenleri uyardı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DR43HU...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Aurasi bozulur, enerji çıkışı dengesizleşir"

"Aurasi bozulur, enerji çıkışı dengesizleşir"

Göbek noktasının, insanın anne karnından itibaren maddi manevi beslendiği en önemli enerji kanalı olduğunu söyleyen metafizik uzmanı 'Birisi göbeğinizi gördüğünde oraya nazar edebilir veya kötü niyetli bir enerji yönlendirebilir.' dedi. En savunmasız yerlerden birinin tam da o enerji merkezi olduğunu belirtirken, kıyafet seçimleri konusunda uyardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın