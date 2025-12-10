onedio
Hangisi Daha İyi? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara 3 Farklı Yumurta Çeşidini Farklı Açılardan Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.12.2025 - 15:50

Yumurta en temel besin kaynaklarımızdan biri. İçerdiği protein, vitamin ve minerallerle hem sağlıklı bir yaşamın hem de günlük beslenme düzenin önemli bir parçası. Hem kolay hazırlanabilmesi hem de pek çok tarifte kullanılabiliyor olması da onu en çok tüketilen besinlerden biri haline getiriyor. Fakat yumurtanın da pek çok çeşidi var. En güvenilir, en sağlıklı, en lezzetli ve üretimi etik yollarla yapılanı hangisi bulmak biraz zor. 

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara 3 farklı yumurtayı farklı deneylerle karşılaştırdı ve en iyisinin hangisi olduğunu seçmeye çalıştı. Ortaya çıkan sonuç ise şaşırttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSC6SZ0jPYs/
Buradan izleyebilirsiniz;

Yumurtaların üzerindeki numaraların ilk hanesi ne anlama geliyor?

0: Organik: Organik yemle beslenen tavuklardır. Bu tavuklar serbest dolaşabilir ve açık havaya erişimleri vardır.

1: Serbest Gezen (Free Range): Bu tavuklar günün belirli bir bölümünde açık hava ve geniş dolaşım alanlarına erişebiliyorlar. Yemleri organik olabilir de olmayabilir de.

2: Kümeste Kafessiz (Barn): Bu tavuklar ise kafes olmadan, kapalı bir kümeste yerde serbestçe dolaşır. Açık alana çıkmazlar.

3: Kafesli (Cage): Endüstriyel standartlarda, kafeslerde (batarya sistem) yetiştirilen tavuklardır. Hareket alanları ve açık havaya erişimleri yoktur.

