Japonya'da Yaşayan Bir Türk Yere Çöp Bırakarak Japonlara Sosyal Deney Yaptı

Japonya'da Yaşayan Bir Türk Yere Çöp Bırakarak Japonlara Sosyal Deney Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.12.2025 - 19:23

Japonya, teknolojik ilerlemeleri ve zengin kültürü ile bilinen bir ülke. Fakat bunun yanında aynı zamanda temizlik anlayışı ve düzeni ile de biliniyor. Daha ilkokuldan itibaren okullarını kendileri temizleyen Japonlarda, bu ciddi bir alışkanlığa dönüşüyor. Hatta son dönemde Japonya sokaklarında beyaz çorapla gezme akımı var bildiğiniz gibi. İnsanlar dakikalarca yürüse bile çorapları tertemiz kalıyor.  

Japonya'da yaşayan bir Türk, Japon halkına bir sosyal deney yaptı. Fakat sosyal deneyin sonucu hiç de beklediğimiz gibi olmadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kimse bakmadı bile.

Elindeki yiyecek paketini yere bırakan Türk, çöpün yanından geçen insanlar kaydetmeye başladı. Çöpün yanından saysız insan geçse de kimse çöpü yerden almadı. Kimileri bu duruma şaşırırken kimileri de, zaten yere çöp atmak gibi bir alışkanlıkları olmadığından yerden çöp alma gibi bir reflekslerinin de olmadığını savundu.

