Bir İçerik Üreticisi Dizilerde Müziğin Etkiyi Nasıl Değiştirdiğini Meşhur Aşk-ı Memnu Sahnesi ile Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
09.12.2025 - 15:59

Dizilerde ve filmlerde kullanılan müziklerin, eserin genel atmosferini ve seyir deneyimini zenginleştirdiği bir gerçek. İzleyicinin duygusal tepkisini yönlendiren ve hikayenin genel tonunu belirleyen melodiler, eserin etkileyiciliğini katbekat artırıyor. Fakat bazı izleyiciler bunun kolaya kaçmak olduğunu, duygularının müzikle yönlendirilmesini istemediğini savunarak, özellikle şarkı eklenmesini gereksiz buluyor.

'evliyacelebi' isimli içerik üreticisi dizilerde müzik seçiminin önemini Aşk-ı Memnu'nun meşhur 'ölüyorum anlasana' sahnesi ile gösterdi. Nebahat Çehre ve Bihter Saat'in karşılıklı olarak oyunculuklarını sergilediği sahnede müziğin önemi net bir şekilde görüldü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DK7TuVeoefp/
Buradan izleyebilirsiniz;

Önemli mi önemsiz mi?

Bir sahnenin dramatik yoğunluğunu yükselten veya bir karakterin iç dünyasını yansıtan müzikler, izleyicinin izlediği sahneyle kurduğu bağı güçlendirir. Fakat kimileri bu sahnede müziğin hiçbir önemi olmadığını, Beren Saat ve Nebahat Çehre'nin oyunculuğunu konuşturduğunu savunurken kimileri ise Aşk-ı Memnu'nun başarısında dizinin müziklerini yapan Toygar Işıklı'nın büyük bir payı olduğunu savundu.

