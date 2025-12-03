onedio
Cezayir-Libya-Nijer Sınırına Giden Gezgin Bilge Kahraman İnsanların "Kurtlar Vadisi" Hayranlığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.12.2025 - 15:04 Son Güncelleme: 03.12.2025 - 15:08

Kurtlar Vadisi televizyonumun efsanelerinden biriydi. Yayınlandığı dönemde, Kurlar Vadisi saatinde sokakların bile bomboş olduğu görülürdü. Ölen bir karakter için helva kavurulan ilk dizi de Kurtlar Vadisi olmuştu. Hatta pek çok kişi Kurlat Vadisi'nin gençleri etkilediği ve yaşam tarzını değiştirdiğini düşünülüyor. 

Gezgin Bilge Kahraman Cezayir-Libya-Nijer sınırında gezerken insanların Kurtlar Vadisi hayranlığı karşısında şoke oldu. O video, Kurtlar Vadisi hayranlarını geçmişe götürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Pür dikkat izliyorlar.

Bakkaldaki bir televizyonda pür dikkat Kurtlar Vadisi izlendiğini gören gezgin, ne zamn Türk olduğunu söylese kendisine söylenen ilk şey Kurtlar Vadisi karakterleri oldu. Her biri dizideki favori karakterini söyledi.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
