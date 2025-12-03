Cezayir-Libya-Nijer Sınırına Giden Gezgin Bilge Kahraman İnsanların "Kurtlar Vadisi" Hayranlığını Paylaştı

Kurtlar Vadisi televizyonumun efsanelerinden biriydi. Yayınlandığı dönemde, Kurlar Vadisi saatinde sokakların bile bomboş olduğu görülürdü. Ölen bir karakter için helva kavurulan ilk dizi de Kurtlar Vadisi olmuştu. Hatta pek çok kişi Kurlat Vadisi'nin gençleri etkilediği ve yaşam tarzını değiştirdiğini düşünülüyor.
Gezgin Bilge Kahraman Cezayir-Libya-Nijer sınırında gezerken insanların Kurtlar Vadisi hayranlığı karşısında şoke oldu. O video, Kurtlar Vadisi hayranlarını geçmişe götürdü.
Buradan izleyebilirsiniz;
Pür dikkat izliyorlar.
