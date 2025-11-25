onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mısır'da Turistlere Yapılan Dolandırıcılıklar Konuşulurken Bir Genç Hazırladığı Sahte Kartla Müze Gezdi

Mısır'da Turistlere Yapılan Dolandırıcılıklar Konuşulurken Bir Genç Hazırladığı Sahte Kartla Müze Gezdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.11.2025 - 08:45 Son Güncelleme: 25.11.2025 - 09:09

İçerik Devam Ediyor

Son dönemlerde, Mısır turistlerin gözdesi bildiğiniz üzere. Hatta sosyal medyada da herkesin Mısır'da olması ile ilgili şakalar yapılıyor. Bu özgün ve büyüleyici ülke, kendine has kültürü, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Fakat bir o kadar da esnafın turistlere yaptıkları oyunlarla gündeme geliyor. Satış yapmaya çalışan turistlerin kullandıkları taktikler, ülkeyi ziyaret edenleri yıldırmış durumda.

Bir genç Mısır'a giderken yapay zeka ile hazırladığı sahte öğrenci kartıyla müze gezdi. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

“Her Firavunun bir Musa'sı vardır”

“Her Firavunun bir Musa'sı vardır”

O anları 'Her Firavunun bir Musa'sı vardır' notuyla paylaşan gence tepkiler de geldi. Geçtiğimiz günlerde Mısır'ı seyahat eden bir Türk de yaşadıklarını paylaşmıştı. Su almaktan taksi bulmaya kadar pek çok alanda dolandırılma tehlikesi geçiren adam ülkeyi ziyaret etmek isteyenleri uyarmıştı. Mısır'a ilgi hala devam ederken bakalım ileriki günlerde neler yaşanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın