Mısır'da Turistlere Yapılan Dolandırıcılıklar Konuşulurken Bir Genç Hazırladığı Sahte Kartla Müze Gezdi

Son dönemlerde, Mısır turistlerin gözdesi bildiğiniz üzere. Hatta sosyal medyada da herkesin Mısır'da olması ile ilgili şakalar yapılıyor. Bu özgün ve büyüleyici ülke, kendine has kültürü, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Fakat bir o kadar da esnafın turistlere yaptıkları oyunlarla gündeme geliyor. Satış yapmaya çalışan turistlerin kullandıkları taktikler, ülkeyi ziyaret edenleri yıldırmış durumda.

Bir genç Mısır'a giderken yapay zeka ile hazırladığı sahte öğrenci kartıyla müze gezdi. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.