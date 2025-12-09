Eski Eşyaların Güzelliği Hayran Bıraktı: Bir Kadın Babaannesinden Kalan Eşyaları Puanladı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DR7Ryx1jDob/
Geçmişte, eşyaların taşıdığı anlam ve değer, bugünkünden çok daha fazlaydı. Her bir parça, zarafetle ve estetikle tasarlanıyordu. Ayrıca, bu eşyaların ömrü, günümüzdeki ürünlerin aksine, uzun süreli kullanıma elverişliydi. Eşyaların her biri, sadece işlevsel olmalarının ötesinde, aynı zamanda birer sanat eseri gibi görünüyordu. Bu sayede hem göze hitap ediyor, hem de uzun yıllar boyunca kullanılabiliyordu.
'mimyani' isimli içerik üreticisi kendisine babaannesinden kalan eşyaları gösterdi. Bir tabağın bile tablo gibi göründüğü, her biri çok özel olan eşyalar beğeni topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Tüketim toplumunda eşyaların bir değeri kalmadı.
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
