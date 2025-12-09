onedio
Eski Eşyaların Güzelliği Hayran Bıraktı: Bir Kadın Babaannesinden Kalan Eşyaları Puanladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.12.2025 - 09:25

Geçmişte, eşyaların taşıdığı anlam ve değer, bugünkünden çok daha fazlaydı. Her bir parça, zarafetle ve estetikle tasarlanıyordu. Ayrıca, bu eşyaların ömrü, günümüzdeki ürünlerin aksine, uzun süreli kullanıma elverişliydi. Eşyaların her biri, sadece işlevsel olmalarının ötesinde, aynı zamanda birer sanat eseri gibi görünüyordu. Bu sayede hem göze hitap ediyor, hem de uzun yıllar boyunca kullanılabiliyordu.

'mimyani' isimli içerik üreticisi kendisine babaannesinden kalan eşyaları gösterdi. Bir tabağın bile tablo gibi göründüğü, her biri çok özel olan eşyalar beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DR7Ryx1jDob/
Buradan izleyebilirsiniz;

Tüketim toplumunda eşyaların bir değeri kalmadı.

Eşyaların değeri adeta yok olmuş durumda. Hemen her şey, hızla ve kolayca tüketilebilir bir hale dönüştü. Üstelik yeni eşyaların dayanıklılığı da oldukça düşük. Eskiden bir eşya senelerce kullanılırken şimdi neredeyse çoğu 1 seneyi zor çıkarıyor. Ayrıca her biri de zarafetten ve incelikten oldukça uzak.

