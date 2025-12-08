onedio
Atatürk'ün İmzasını Hazırlayan Hagop Çerçiyan'ın Oğlu O Süreci Anlattı: "Atatürk En Basit Olanını Seçmiş"

Atatürk'ün İmzasını Hazırlayan Hagop Çerçiyan'ın Oğlu O Süreci Anlattı: "Atatürk En Basit Olanını Seçmiş"

08.12.2025 - 12:07 Son Güncelleme: 08.12.2025 - 12:11

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz bir imzası var bildiğiniz üzere. Bu imzanın tasarımcısı, Ermeni kökenli bir matematikçi, coğrafyacı, kaligraf ve öğretmen olan Hagop Vahram Çerçiyan. Hagop Çerçiyan'ın oğlu Tigran Çerçiyan o imzanın tasarım sürecini anlattı. Tigran Çerçiyan, babasının hikayesinin uzun bir süre boyunca Türkiye'de göz ardı edildiğini ve bu durumun babasını derinden üzdüğünü ifade ettmiş, Bazıları babamı unutmak için çabalıyorlardı. İmza yaratıcısı olarak başkaları kendilerini tanıtmak için çalıştı, ama gerçek her zaman kazanır.”  demişti. Tigran Çerçiyan, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetti. O imzanın tasarlandığı günü anlattığı video ise sosyal medyada yeniden hatırlandı.

Tigran Çerçiyan o günü şu sözlerle anlattı;

'Kapımız çalınıyor. Annem gidiyor, kapıyı açıyor. Bir polis, bir sivil seni istiyor. 'Bir emirname var' diyor. Atatürk'e imza numunesi hazırlayayım. Ve düşünün, ertesi sabah 8.30'da da alacaklar. Babam çok memnun olmuş vaziyette oturuyor, yazmaya başlıyor, kağıdı alıyor da geri atıyor, beğenmiyor, beğenmiyor. Saat 10'a kadar seyrettim. Ondan sonra yatağa gittim. Ertesi sabah aşağıya indiğimde, masanın üzerinde beş tane numune vardı. Atatürk, o beş numunenin en basit olanını seçmiştir.'

