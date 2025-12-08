Atatürk'ün İmzasını Hazırlayan Hagop Çerçiyan'ın Oğlu O Süreci Anlattı: "Atatürk En Basit Olanını Seçmiş"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz bir imzası var bildiğiniz üzere. Bu imzanın tasarımcısı, Ermeni kökenli bir matematikçi, coğrafyacı, kaligraf ve öğretmen olan Hagop Vahram Çerçiyan. Hagop Çerçiyan'ın oğlu Tigran Çerçiyan o imzanın tasarım sürecini anlattı. Tigran Çerçiyan, babasının hikayesinin uzun bir süre boyunca Türkiye'de göz ardı edildiğini ve bu durumun babasını derinden üzdüğünü ifade ettmiş, Bazıları babamı unutmak için çabalıyorlardı. İmza yaratıcısı olarak başkaları kendilerini tanıtmak için çalıştı, ama gerçek her zaman kazanır.” demişti. Tigran Çerçiyan, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetti. O imzanın tasarlandığı günü anlattığı video ise sosyal medyada yeniden hatırlandı.