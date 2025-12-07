Mısır'ı Gezen Bir Çift Piramitlerin İçini Gösterdi: "İçerde Hava Yok"

Son zamanlarda Mısır, turistlerin yeni gözdesi haline gelmiş durumda. Eski uygarlığın ev sahibi olan ülke, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın dört bir yanından turistleri büyülüyor. Mısır'ın çekim merkezi haline gelmesi, onun eşsiz güzelliklerini ve gizemlerini keşfetmek isteyen gezginlerin ilgisini çekiyor. Bunda elbette sosyal medyanında etkisi büyük. Özellikle Türkiye'den pek çok gezgin, Mısır'ı ya seyahat rotasına ekledi ya da çoktan ziyaret etti.

'tuana.ozgen' isimli içerik üreticisi Mısır seyahati sırasında piramitlerin içini paylaştı. Görüntüler klostrofobisi olanların izlerken bile zorlanmasına sebep olurken, piramitlerin içini merak edenleri ise aydınlattı.