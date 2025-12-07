onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mısır'ı Gezen Bir Çift Piramitlerin İçini Gösterdi: "İçerde Hava Yok"

Mısır'ı Gezen Bir Çift Piramitlerin İçini Gösterdi: "İçerde Hava Yok"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2025 - 11:00

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda Mısır, turistlerin yeni gözdesi haline gelmiş durumda. Eski uygarlığın ev sahibi olan ülke, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın dört bir yanından turistleri büyülüyor. Mısır'ın çekim merkezi haline gelmesi, onun eşsiz güzelliklerini ve gizemlerini keşfetmek isteyen gezginlerin ilgisini çekiyor. Bunda elbette sosyal medyanında etkisi büyük. Özellikle Türkiye'den pek çok gezgin, Mısır'ı ya seyahat rotasına ekledi ya da çoktan ziyaret etti. 

'tuana.ozgen' isimli içerik üreticisi Mısır seyahati sırasında piramitlerin içini paylaştı. Görüntüler klostrofobisi olanların izlerken bile zorlanmasına sebep olurken, piramitlerin içini merak edenleri ise aydınlattı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@tuana.ozgen/v...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Mısır'da piramitlerin içine girmek yasak mı?

Mısır'da piramitlerin içine girmek yasak mı?

Piramitlerin içine girmek her ne kadar yasak gibi düşünülse de, Giza piramitlerinin bazı iç odalarına girmek mümkün. Bu odalara bilet alarak girilebiliyor. Ancak dar geçitler, sıcaklık ve hareket kısıtlaması nedeniyle pek çok kişi tercih etmiyor. Özellikle klostrofobisi olanlar için oldukça zorlayıcı olabiliyor.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın