Everest'in Tepesine Tırmanmayı Başaran Dağcılar Dağın Zirvesini Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe
06.12.2025 - 21:43

Everest, dünyanın zirvesi olarak kabul edilir. Dağcılar için en büyük meydan okuma, bu muhteşem zirveye tırmanmak haliyle. Her dağcının en büyük hayali, Everest'in zorlu yamaçlarını aşarak zirveye ulaşmak. Bu, sadece dağcılık becerilerini değil, aynı zamanda dayanıklılık, cesaret ve azmi de göstermenin bir yolu olarak kabul ediliyor.

Everest'i tırmanmayı başaran dağcılar, zirveden görüntüler paylaştı. Görüntüler dağcılıkla ilgisi olmayanları bile büyüledi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tırmanmaya başladıktan sonra geri dönemeyenler var.

Tırmanmaya başladıktan sonra geri dönemeyenler var.

Everest'le ilgili en acı gerçek, birçok dağcının tırmanma yolunda hayatını kaybediyor olması. Öyle ki tırmanış yapan dağcılar, hayatını kaybeden pek çok dağcının bedeni ile karşılaşabiliyor. Bu da tırmanış sırasında psikolojiyi ciddi şekilde etkiliyor. Fakat koşullar zorlu olduğundan, cansız bedenler geri alınamıyor.

